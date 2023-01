Império Serrano faz declaração de amor a Arlindo Cruz - Reprodução Internet / Vinni Luiz Lima

Império Serrano faz declaração de amor a Arlindo CruzReprodução Internet / Vinni Luiz Lima

Publicado 16/01/2023 08:01 | Atualizado 16/01/2023 08:06

Rio - A escola de samba Império Serrano foi a primeira do Grupo Especial abrir os ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo. Este ano, a agremiação homenageia o sambista Arlindo Cruz com o enredo "Lugares de Arlindo", do carnavalesco Alex Souza.

fotogaleria

Logo no início do ensaio, um painel de led exibia imagens marcantes do sambista. Uma faixa com a frase "Arlindo Cruz, o Império te ama" também ficou em exibição no local. Arlindo Cruz sofreu um AVC em 2017 e convive com as sequelas da doença. Por isso, ele não esteve no local.

Em seguida, quem entrou na Avenida foi a Paraíso do Tuiuti, com o enredo "Mogangueiro da Cara Preta", dos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vitor, que fala sobre os búfalos da Ilha de Marajó, no Pará. A agremiação fez seu primeiro ensaio técnico com a nova rainha, Mayara Lima. Em 2022, ela desfilou como princesa e foi aclamada pelo público.