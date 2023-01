Thaynara OG é embaixadora da Estácio de Sá - Daniel Pinheiro / Ag. News

Thaynara OG é embaixadora da Estácio de SáDaniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 16/01/2023 18:37 | Atualizado 16/01/2023 18:39

Rio - A escola de samba Estácio de Sá realiza seu primeiro ensaio de rua, nesta segunda-feira, a partir das 20h, dando continuidade às preparações para os desfiles do Carnaval 2023. A concentração acontecerá na Rua Salvador de Sá, altura da Marquês de Sapucaí, e seguirá em direção à quadra da escola, localizada na Cidade Nova, Centro do Rio.

fotogaleria

No último sábado, a agremiação participou da abertura da temporada de ensaios técnicos no Sambódromo. A escola, que foi campeã do Grupo Especial em 1992, encerrou a noite com o enredo "São João, São Luis, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração!", do carnavalesco Mauro Leite.

Homenageando o estado nordestino, a Estácio convidou a influenciadora digital Thaynara OG para ser embaixadora da agremiação. A famosa, que promove anualmente o "São João da Thay", se juntou aos foliões e caiu no samba durante a apresentação da Vermelha e Branca. A nova rainha, Nathalia Hino, fez sua estreia à frente da bateria de mestre Chuvisco.

Inscrições abertas para alas de comunidade

A Estácio de Sá ainda oferece vagas para os foliões que desejam cruzar a Avenida com a escola no dia 17 de fevereiro, na primeira noite de desfiles da Série Ouro. Para se juntar à disputa pelo título e a vaga no Grupo Especial, é necessário se apresentar na quadra da escola com foto 3x4, cópia do RG e comprovante de residência, além de pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 70. As inscrições acontecem em todas as segundas-feiras, a partir das 20h.

A agremiação destaca que a presença nos ensaios de comunidade é obrigatória e somente a inscrição não é garantia para que o componente receba a fantasia. Mais informações sobre fantasias em carros alegóricos ou alas comerciais podem ser obtidas com Cristiano Santos, através do telefone (21) 96441-3888.