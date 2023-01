Juliana Souza marca presença em ensaio técnico da União da Ilha - Adriano Reis / Divulgação

Juliana Souza marca presença em ensaio técnico da União da Ilha Adriano Reis / Divulgação

Publicado 19/01/2023 12:36

Rio - Juliana Souza brilhou no ensaio de rua da União da Ilha, que aconteceu na Estrada do Galeão, Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. A Rainha de Bateria da agremiação mostrou muito samba no pé no local e também exibiu as novas curvas, já que perdeu 10kg no último mês. "Quero chegar sequinha no desfile oficial. Acho que com o corpo mais slim ficarei mais elegante”, contou a beldade.

fotogaleria

Juliana ainda adiantou que não pretende usar um modelo muito revelador na Avenida. "Eu tenho medo de parecer vulgar. Então, eu quero estar com um figurino chique, confortável, sexy mas, na medida certa. Nada contra quem mostra tudo mas, eu sou um pouco mais reservada nesse sentindo".