Vários artistas participam da gravação do DVD em comemoração aos 90 anos de Noca da Portela - Daniel Pinheiro / AgNews

Vários artistas participam da gravação do DVD em comemoração aos 90 anos de Noca da PortelaDaniel Pinheiro / AgNews

Publicado 19/01/2023 10:57 | Atualizado 19/01/2023 10:58

Rio - Noca da Portela celebrou seus 90 anos com a gravação de um novo DVD, realizada no Centro Cultural João Nogueira, o Imperator, nesta quarta-feira. Na ocasião, o sambista, que é o maior campeão da história da Portela, dividiu o palco com artistas como Péricles, Dudu Nobre, Moacyr Luz e os integrantes da Velha Guarda da Portela.

fotogaleria

O registro também contou com a participação da Bateria da azul e branco, além de sua Rainha, Bianca Monteiro. Estiveram igualmente presentes o Mestre-Sala, a Porta-Bandeira e vários passistas da escola de samba.

No show, Noca apresentou seus maiores sucessos, como as canções "Mil Réis", "É Preciso Muito Amor", "Celular" e "Caciqueando". O artista fez ainda um passeio musical por blocos e escolas onde se consagrou ao longo da carreira, recheada com mais de 400 obras, e muitas delas gravadas por nomes como Zeca Pagodinho e Jackson do Pandeiro.