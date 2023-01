Sabrina Sato mostra que tem samba no pé durante ensaio da Unidos de Vila Isabel - AgNews

Sabrina Sato mostra que tem samba no pé durante ensaio da Unidos de Vila IsabelAgNews

Publicado 19/01/2023 08:57 | Atualizado 19/01/2023 09:01

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, esbanjou simpatia e mostrou que tem samba no pé durante o segundo ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, realizado nesta quarta-feira. Na ocasião, a apresentadora, que é Rainha de Bateria da escola, optou por usar um vestido colorido, repleto de franjas, combinado com uma maquiagem azul.

"Pedir, agradecer e celebrar, é o dom de superar. Renovando a esperança… Te amo, Unidos de Vila Isabel!", declarou Sabrina na legenda de um vídeo publicado no Instagram.

A escola de samba carioca pretende levar para a Sapucaí a temática das festas de cunho religioso que mobilizam os brasileiros através do enredo "Nessa festa, eu levo fé", do carnavalesco Paulo Barros. No dia 20 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval, a Unidos de Vila Isabel será a terceira escola a desfilar.