Xamã participa do ensaio da Grande Rio - Eduardo Hollanda

Publicado 20/01/2023 20:58

Rio - Xamã marcou presença, na última quinta-feira (19), no ensaio da Beija-Flor em Nilópolis, na Baixada Fluminense, para participar de um dos ensaios da escola para o Carnaval de 2023. O cantor foi convidado e recebido pelo presidente e pelo vice da agremiação, e conheceu as figuras da comunidade como a rainha de bateria Lorena Raissa.

O rapper também foi apresentado ao samba-enredo da temporada de 2023: “Brava Gente! O grito dos excluídos no Bicentenário da Independência”, e ocupou o lugar no ensaio da cantora Ludmilla, que integra a equipe oficial de Neguinho da Beija-Flor e brilhou no palco do treino anterior da azul e branca.



Além do artista, a agremiação recebeu outros artistas para o ensaio, como o casal Rodrigo Simas e Agatha Moreira, e os namorados Giovanna Lancellotti e Gabriel David, ex-conselheiro da Beija-Flor. Xamã vai ser destaque no desfile da Grande Rio, escola de Duque de Caxias, município próximo a Nilópolis, e usou seu Story no Instagram para compartilhar alguns cliques do ensaio.