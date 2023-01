Viviane Araújo arrasa com look de franjas prateadas - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2023 08:58 | Atualizado 22/01/2023 08:59

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos, usou as redes sociais, na noite de sábado, para compartilhar cliques de seu look. No Instagram, a atriz, que é Rainha de Bateria do Salgueiro, surgiu com um vestido preto, repleto de franjas feitas de pedras e avisou: "Vamos sambar".

Nos comentários do post, a artista ainda garantiu elogios dos seguidores. "Conceito, coesão e aclamação! Rainha das rainhas!", opinou um fã. "Espetáculo!", disse outra. "Linda! Arrasou no look!", pontuou uma usuária. "Que deusa!", acrescentou uma internauta.

Neste ano, o Salgueiro — escola de samba em que Viviane é Rainha — leva para a Marquês de Sapucaí o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. A vermelho e branco será a penúltima escola de samba a desfilar na Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro.