Ensaios técnicos começam neste fim de semana na Marquês de SapucaíEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 21/01/2023 10:29

Rio - Os ensaios técnicos na Sapucaí continuam neste segundo fim de semana. Dessa vez, seis escolas da Série Ouro e do Grupo Especial acertam os últimos pontos para o Carnaval. É possível acompanhar das frisas e arquibancadas, onde a entrada é gratuita.

Neste sábado (21), com previsão para começar às 19h30, ensaiam Arranco do Engenho de Dentro, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e União da Ilha do Governador, da Série Ouro. Já no domingo (22), o Sambódramo recebe Imperatriz Leopoldinense e Unidos da Tijuca, do Grupo Especial, a partir das 20h30.

Confira os horários de cada ensaio:

Dia 21 (sábado)



19h30 - Arranco do Engenho de Dentro

20h30 - Unidos da Ponte

21h30 - Unidos de Bangu

22h30 - União da Ilha do Governador



Dia 22 (domingo)



20h30 - Imperatriz Leopoldinense

22h - Unidos da Tijuca