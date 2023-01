Com look de sereia, Lexa samba muito em ensaio técnico da Unidos da Tijuca

Rio - Lexa, de 27 anos, atraiu todos os holofotes no ensaio técnico da Unidos da Tijuca, na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo. O look da cantora era inspirado em uma sereia e tinha muita pedraria e transparência. Com isso, o corpo escultural da Rainha de Bateria da agremiação ficou em evidência. A mulher de MC Guimê, que está confinado no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, também deu um show de samba no pé e simpatia na Marquês de Sapucaí.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

A Unidos da Tijuca vai levar para a Avenida no ano que vem toda a história, cultura e beleza da Baía de Todos-os-Santos.

O Grupo Especial do Carnaval 2023 vai desfilar nos dias 19 e 20 de fevereiro. No domingo, passam pela Avenida o Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira. Já na segunda-feira desfilam Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor e Viradouro brilharem.

