Yasmin Brunet, Pocah e Monique Alfradique sambam muito na quadra da Grande Rio

Rio - Yasmin Brunet, Monique Alfradique e Pocah foram algumas das famosas que participaram do ensaio da Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite desta terça-feira. As beldades capricharam nos looks, que tiveram direito a muito brilho, e caíram no samba ao lado dos outros integrantes da agremiação.

Yasmin escolheu um modelito verde, Pocah apostou no vermelho e Monique mostrou suas curvas com muito brilho e transparência. A Grande Rio vai cruzar a Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro, e promete animar os foliões com um enredo em homenagem a Zeca Pagodinho. A escola será a segunda a desfilar e terá Paolla Oliveira como rainha de bateria.

