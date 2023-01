Thalita Zampirolli é coroada rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel - Anderson Borde / Divulgação

Publicado 25/01/2023 11:48

Rio - Thalita Zampirolli foi coroada como rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, na noite desta terça-feira, durante o ensaio de rua da agremiação, Zona Oeste do Rio. Ela recebeu a coroa, que veio diretamente dos Estados Unidos, das mãos do mestre Dinho e do filho dele, Gustavo. Para a ocasião, a atriz e empresária escolheu um look pra lá de luxuoso: um vestido dourado cravejado com 40 mil cristais swaroski.

A beldade, inclusive, não esconde sua felicidade de reinar à frente da bateria no Carnaval do ano que vem. "Eu cheguei aqui e fui recebida de braços abertos pela comunidade da Vila Vintém. Este é um reinado de todos: baianas, passistas, velha guarda, musas, crianças, meus ritmistas, é a comunidade que eu quero representar à frente da Guerreiro da Unidos de Padre Miguel, porque representatividade importa sim. Quis que a minha coroação fosse na rua para que todos pudessem participar desta grande festa e escolhi o Ponto Chic porque é aqui que tudo começa e termina, é um lugar rico culturalmente, cheio de boas histórias para cantar e esta se Deus quiser esta será mais uma", afirma.

A Unidos de Padre Miguel levará para a Avenida o enredo “Baião de Mouros”, desenvolvido pelos carnavalescos Edson Pereira e Wagner Gonçalves. A agremiação desfila no dia 17 de fevereiro na Marquês de Sapucaí.