Susana Vieira fratura o pé esquerdoAraujo/ Agnews

Publicado 24/01/2023 13:12

Rio - O retorno de Susana Vieira, de 80 anos, à Marquês de Sapucaí vai demorar um pouco mais. É que a atriz fraturou o pé esquerdo, no quinto metatarso, ao tropeçar em um buraco de uma calçada em São Paulo, na última sexta-feira, e devido a sua recuperação não poderá desfilar pela Grande Rio, no dia 19 de fevereiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz ao Dia, nesta terça-feira.

"Os médicos acham pouco provável (a recuperação) a tempo para o Carnaval, então, preferem não arriscar. A recuperação demora mais de um mês, e mesmo assim não daria para a Susana encarar um desfile todo, colocar sandália", explica a assessora da atriz. Ela ainda ressalta que não sabe se a artista irá conferir o desfile da Grande Rio em algum camarote da Sapucaí. "Ainda não sabemos, porque ela estará usando a bota. Vai depender da análise dos médicos mais perto da data".

Susana é madrinha da agremiação, que homenageará Zeca Pagodinho no Carnaval deste ano. A última vez que Susana representou as cores da escola do coração foi em 2018, antes de enfrentar a leucemia que a afastou da festa em 2019.

No último fim de semana, Susana estreou o clássico ‘Shirley Valentine’, no Teatro Vivo, em São Paulo, e se apresentou com o pé imobilizado. Na plateia, vários famosos prestigiaram a artista, como Monique Alfradique, Leonardo Miggiorin, Paul Cabannes, Zuza Blanc, Lilian Blanc, Thais Melchior e Alex Gruli.