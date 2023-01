Arthur Picoli vai estrear na Sapucaí com a Portela no Carnaval 2023 - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2023 21:11

Rio - Arthur Picoli tem data marcada para estrear na Marquês de Sapucaí após ser anunciado, nesta quarta-feira, que o ex-BBB vai desfilar com a Portela no Carnaval 2023. O influenciador digital estará em uma das alegorias, segundou divulgou a agremiação em postagem no Instagram.

"Foi uma honra receber esse convite de uma agremiação que está completando o seu centenário! Será mais uma experiência incrível que o pós-programa está me proporcionando! Já estou ansioso e prometo dar o sangue para colaborar e trazer sorte e sucesso para a escola e assim voltarmos no desfile das campeãs!", comentou o ex-participante do "BBB 21".

Com Arthur Picoli, a Portela será a segunda escola de samba a cruzar a Avenida no dia 20 de fevereiro, com um enredo em comemoração pelo centenário da agremiação. O ensaio técnico da azul e branco no Sambódromo acontece no dia 5 de fevereiro, a partir das 22h.



