Websérie mostra preparação do casal de mestre-sala e porta-bandeira da Vila Isabel para o Carnaval Rafael Arantes

Publicado 26/01/2023 14:30

Rio - Falta menos de um mês para o Carnaval 2023, mas para falar dos preparativos rumo ao “Maior Espetáculo da Terra”, a contagem regressiva começou há bastante tempo. Depois do Carnaval 2022 com os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro sendo realizado em abril, as movimentações para as apresentações deste ano começaram há mais de seis meses. Foi assim, principalmente, para Marcinho Siqueira e Cristiane Caldas, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Vila Isabel. Rumo ao segundo desfile consecutivo na Azul e Branco, a dupla decidiu registrar todo o processo de preparação para o desfile. O projeto já está disponível em uma websérie de seis episódios no YouTube.

A série “Carnaval do Casal” retrata todo o processo de desenvolvimento e preparação do casal da Vila Isabel para o desfile deste ano. O material conta com depoimento de vários representantes da escola, desde o presidente Luiz Guimarães, até baluartes e funcionários da escola do bairro de Noel.



"Essa foi uma ideia para aproximar um pouco mais as pessoas da realidade de um casal de mestre-sala e porta-bandeira. Sabemos que muita gente gosta da tradição e da dança, mas ao mesmo tempo acabam colocando a gente em um local um pouco mais distante do que realmente estamos. Aqui na Vila a gente tem o carinho de todo mundo da diretoria e da comunidade e isso ajuda demais", afirma o mestre-sala.



A iniciativa, que mostra todo o processo para o Carnaval 2023, da renovação de contrato até o desfile, emociona a porta-bandeira sempre que relembra cada etapa. Às vésperas de mais um Carnaval, Cristiane destaca o quanto é especial poder representar o principal símbolo de uma escola de samba e contar com o carinho dos componentes.



"Eu me emociono muito sempre que vejo alguma coisa ou falo dos nossos desfiles. Hoje eu posso falar que vivo dessa arte e sei que muitas pessoas não imaginam tanta coisa acontece até o desfile. Foi muito por isso que resolvemos investir nesse projeto e trazer as pessoas cada vez mais pra perto do nosso dia a dia", comenta a porta-bandeira.