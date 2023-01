Sheron Menezzes foi convidada pela Portela para desfilar com a escola no Carnaval 2023 - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2023 20:19

Rio - Sheron Menezzes vai voltar a desfilar com a Portela no Carnaval 2023. Nesta segunda-feira, a escola de samba anunciou em postagem no Instagram que a atriz cruzará a Marquês de Sapucaí como convidada especial da agremiação. Atualmente no ar como a Sol da novela "Vai na Fé", da TV Globo, a atriz já foi rainha de bateria da azul e branca em 2011 e 2012, além de ter participado de outros desfiles com os portelenses mesmo depois de deixar o cargo.

"Uma sensação de pertencimento. Acho que pertenço a Portela. Cada vez que piso na Portela ou que tenho a oportunidade de desfilar sinto como se nunca tivesse saído daqui. Sinto uma forte emoção, foi assim na primeira vez que desfilei e ela é sempre renovada, a emoção é a mesma de quando estreei", declarou a artista, que visitou o barracão da escola, na Cidade do Samba, no Centro do Rio, no último domingo.A global foi recebida por Bianca Monteiro, atual rainha de bateria da Portela, que também comemorou o encontro: "O centenário da Portela é algo histórico, um momento marcante. E nada melhor do que trazer de volta pessoas que fizeram parte dessa trajetória linda da nossa escola. Será um prazer contar com a presença da Sheron nesse desfile", disse a beldade, que há sete anos desfila à frente da Tabajara do Samba.Em 2023, a escola de Madureira será a segunda escola de samba a cruzar a Avenida no dia 20 de fevereiro, com um enredo em comemoração pelo centenário da agremiação. O ensaio técnico da Portela no Sambódromo acontece no dia 5 de fevereiro, a partir das 22h.