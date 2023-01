Erika Januza mostra samba no pé no ensaio de rua da Viradouro

Rio - A atriz Erika Januza, de 37 anos, mostrou todo seu samba no pé durante o ensaio de rua da Unidos do Viradouro, em Niterói, na noite deste domingo. A artista é rainha de bateria da agremiação e brilhou com um figurino preto e branco.

Pouco antes do ensaio, Erika confirmou o fim de seu namoro com Juan Nakamura , de 23, filho da ex-bailarina do Faustão Carol Nakamura, de 39. O artista plástico, inclusive, apagou todas as fotos que tinha com Erika de seu perfil no Instagram.

Este ano, a Viradouro leva para a Avenida uma homenagem para a Rosa Courana, ou Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz, que foi considerada a primeira mulher negra a escrever um livro no país. O carnavalesco é Tarcísio Zanon. A Viradouro será a última escola a desfilar na segunda-feira, dia 20 de fevereiro.

