Erika Januza e Juan Nakamura terminam o namoroMarcello Sá Barretto/ Agnews

Publicado 29/01/2023 14:24

Rio - Erika Januza, de 37 anos, e Juan Nakamura, de 22, colocaram um ponto final no relacionamento de quase três anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz ao DIA, neste domingo. O motivo do término, no entanto, não foi divulgado.

O artista plástico, que é filho da ex-bailarina do 'Domingão do Faustão', Carol Nakaruma, inclusive, já tirou todas as fotos que tinha com Erika de seu perfil no Instagram.

Recentemente, a atriz, que é Rainha de bateria da Viradouro, curtiu o show de Pabllo Vittar e Gloria Groove no Universo Spanta, na Marina da Glória. "Dia de espantar os males! Show de Gloria e Pabllo. Lindo de se ver, fico querendo aprender a dançar igual", escreveu ela em sua rede social.