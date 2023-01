Carlinhos Maia conta que pediu desculpas à Luísa Sonza - Reprodução do Instagram

Carlinhos Maia conta que pediu desculpas à Luísa SonzaReprodução do Instagram

Publicado 29/01/2023 12:19

Rio - Após quase quatro anos, Carlinhos Maia e Luísa Sonza finalmente fizeram as pazes. A notícia foi confirmada pelo influenciador digital, através do Instagram Stories, na madrugada deste domingo. O humorista disse que os dois tiveram uma conversa, nos bastidores do ensaio do bloco da Anitta, em que a funkeira fez uma participação, em Recife, e ele aproveitou a situação para se desculpar com a loira.

"Foi muito massa esses dias em Recife. Fui no show da Anitta (...), conversei muito com Luísa Sonza. A gente teve uma D.R. muito gostosa", começou Carlinhos. "Poder pedir desculpas para pessoas que você machucou lá atrás e ter a oportunidade das pessoas te ouvirem... Na época do casamento, me deu aquele deslumbre maluco e eu machuquei muitas pessoas. Luísa foi uma delas", continuou.

Por fim, o humorista refletiu: "Poder rir com ela hoje, ouvir as coisas, depois a gente poder dar uma conectada legal e se divertir foi muito bom. A gente amadurece mais. É bom a gente ter nossa própria vida, a gente não precisa de ninguém, a gente vai lá e pede desculpas porque quer, não por obrigação".

A briga entre Carlinhos e Luísa aconteceu em maio de 2019 após o afastamento entre o humorista e Whindersson Nunes, que era casado com a cantora na época. Havia indícios de que o clima nas gravações da série "Os Roni", do canal Multishow, em que ambos eram protagonistas, não era dos melhores. A loira, inclusive, chegou a sair em defesa de Whindersson, que sofria de depressão, através de suas redes sociais. "Não deixem esse cara matar meu marido", afirmou ela, se referindo ao influenciador digital.

Com o desentendimento ente eles, Luísa e Whindersson, que eram padrinhos do casamento do influenciador digital com Lucas Guimarães, não compareceram à cerimônia.