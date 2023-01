Lucy Alves e mais atores de 'Travessia' curtem festival na Zona Sul do Rio

Rio - Alguns atores da novela "Travessia", da TV Globo, se divertiram no festival 'Universo Spanta', que aconteceu na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio. Lucy Alves, Alexandre Nero e Alessandra Negrini aproveitaram a folguinha das gravações, na noite deste sábado, e curtiram os shows do evento. Outras celebridades que marcaram presença no local foram Tatá Werneck, Sheron Menezzes e Fabiana Karla.

O Universo Spanta contou com as apresentações de Jão, Dilsinho, Iza, Claudia Leitte e Fábio Jr no Palco Guanabara. Já Céu, Alcione, Daparte part Samuel Rosa, Xamã, e FP do Trem Bala animaram o público do Palco Corcovado. NoNem do Samba e Família Tia Doca, Agytoê, Vou Zuar, Salgueiro e a Roda Do Spanta fizeram show no Palco Lapa.

