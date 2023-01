Caetano Veloso e Gilberto Gil se apresentam no Festival de Verão, em Salvador - Reprodução de vídeo / Multishow

Publicado 29/01/2023 10:49

Rio - Caetano Veloso e Gilberto Gil, ambos de 80 anos, se apresentaram no primeiro dia do Festival de Verão, no Parque de Exposições de Salvador, na noite deste sábado. Durante a apresentação, os artistas homenagearam Gal Costa, que faleceu aos 77 anos, em São Paulo, no dia 09 de novembro do ano passado, ao dividir os vocais na música 'Divino Maravilhoso'. Caetano, inclusive, usou uma camisa com o nome da baiana.

Ícones da música, Caetano e Gil também empolgaram o público ao som de seus maiores sucessos, como "A Luz de Tieta", "Toda menina baiana", "Andar com Fé" e mais.

Além da dupla, Ivete Sangalo, Luedji Carlinhos Brown, Filipe Ret, Caio Lucas, Orochi, Djonga, Criolo, Ney, Margareth, Majur Larissa Luz, Àttooxxá, Duda Beat, Daniela Mercury, Ferrugem e Xande também se apresentaram no festival.