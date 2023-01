Agatha Moreira de visual novo curte praia com amigas na praia da barra da Tijuca - Victor Chapetta

Publicado 29/01/2023 17:20

Rio - Agatha Moreira aproveitou o domingo (29) de calor no Rio de Janeiro e deu um passeio com as amigas pela Zona Oeste da cidade, aproveitando a praia da Barra da Tijuca. De cabelo loiro, a atriz aproveitou uma bebida gelada e apostou em um look fresco para o dia de verão.

Agatha mudou recentemente seu visual para viver Petra, uma jovem viciada em remédios, na próxima novela das nove da TV Globo, "Terra Vermelha". Sobre a mudança, a atriz admitiu em sua rede social: "Sigo impactada com essa mudança de visual. E vocês? Sei que demorei para postar esse vídeo, mas é o meu jeitinho"