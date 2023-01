Rafael Cardoso e Vivian Linhares comemoram o aniversário do irmão da modelo - Reprodução do Instagram

Publicado 29/01/2023 13:14

Rio - Parece que o romance entre Rafael Cardoso, de 37 anos, e Vivian Linhares, de 24, está ficando sério. O ator foi clicado ao lado da modelo durante a festa de aniversário do irmão dela, André Linhares, na noite deste sábado. Ao compartilhar uma imagem feita pela mulher do cirurgião plástico, Adriana Smaniotto, o artista ainda escreveu: "Parabéns cunha. Muito bom estar aqui com vocês".

Rafael também mostrou que rolou um programinha de casal na ocasião. Ele e Vivian posaram para uma foto ao lado de André e Adriana em um restaurante.