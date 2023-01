Anitta e Juliette cantam juntas pela primeira vez em show no Recife

Rio - Anitta, de 29 anos, e Juliette, de 33, cantaram juntas pela primeira vez durante o ensaio do bloco da Poderosa, em Recife, na noite deste sábado. Elas dividiram os vocais na música "Zen" e dançaram muito ao som do "Movimento da Sanfoninha". A vencedora do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, também entoou “Vixe Que Gostoso”, faixa de seu EP. Além da paraibana, a funkeira também recebeu no palco Luísa Sonza, Nattan e Priscila Senna.

Para a apresentação, Anitta apostou em um look inspirado em Maria Bonita, figura transgressora brasileira, que em pleno início do século XX abandonou seu casamento tradicional para viver no cangaço.

Relatar erro