Flavia Pavanelli é internada - Reprodução Internet

Publicado 29/01/2023 22:27

Rio - Flavia Pavanelli compartilhou com seus seguidores, neste domingo (29), a surpresa que passou no último final de semana. A influenciadora foi diagnosticada com pielonefrite, uma inflamação do rim, e deu entrada no hospital à beira de uma infecção generalizada. Na publicação, Flavia explicou o ocorrido e publicou fotos suas durante a internação.

Na legenda a empreendedora explicou: "Um final de semana um pouquinho diferente… na quinta feira fui diagnosticada com pielonefrite depois de alguns dias achando que era 'só uma dor muscular'. Meus sintomas foram silenciosos, demorei a procurar um profissional e isso fez com que meu caso ficasse à beira de uma infecção generalizada. Graças a Deus está tudo bem? Sim! Mas fica aqui meu alerta para sempre ouvirmos nosso corpo porque ele fala. Saúde não é brincadeira obrigada a todos os profissionais que cuidaram de mim esses dias, obrigada por todas as mensagens de carinho! Já estou me recuperando e muito em breve volto 100%! Se cuidem, tá? Por aqui os exames já estão normalizando e amanhã já devo voltar pra casa".

Nos comentários, seguidores e internautas desejaram forças à empreendedora com mensagens como: "Melhoras, Flavinha!", "Quem passou por isso sabe como é.. melhoras , saúde e saúde. Tomem água", "Melhoras, Flavinha. Que se recupere 100% o mais breve possível", "Nossa, alguns anos atrás eu tive. Quase desmaiei de dor, tive alucinações. É um pesadelo! Se cuida!", e "Fla, já tive a mesma coisa, fiquei oito dias na UTI em estado grave. Beba muiiiita água, e vai dar tudo certo!"