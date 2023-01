Anitta se prepara para Ensaio no Riocentro - Victor Chapetta e Vitor Pereira - Agnews

Publicado 29/01/2023 18:15 | Atualizado 29/01/2023 21:03

Rio - De volta ao Rio, Anitta apostou em produção inspirada no carnaval com as cores da bandeira do Brasil para segunda apresentação do "Ensaio da Anitta", projeto de shows da cantora para o pré-carnaval. Com look homenageando as mulheres das comunidades cariocas, a artista recebeu famosos como MC Rebecca, João Zoli, Sophia Valverde, Mari Bridi, Álvaro, Lucas Guedez, Bárbara Coelho, Léo Bittencourt entre outros na plateia.

A programação da noite conta com apresentações no Riocentro de cantores e amigos de Anitta, como Ferrugem, MC Cabelinho, Banda EVA, Dilsinho e MC Ryan SP. “Tô de volta, Rio! Essa é a nossa segunda data de Ensaios no Rio de Janeiro, morro de orgulho de ver como o meu projeto de Carnaval foi abraçado na minha cidade natal”, a cantora comemorou em nota o sucesso do evento. Em seu Instagram, Anitta compartilhou as fotos do look e legendou: "Guerreira Brasileira… sou eu, você, as do Brasil"