Luciana Gimenez aproveita sol em NY - Reprodução Internet

Luciana Gimenez aproveita sol em NYReprodução Internet

Publicado 28/01/2023 20:53

Rio - Luciana Gimenez usou seu Instagram, neste sábado (28), para mostrar sua recuperação em Nova Iorque. Na publicação, a apresentadora compartilhou fotos pegando sol na sua varanda e afirmou como sente falta do calor brasileiro. Luciana sofreu um acidente, no início de janeiro, enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, e após fraturar a perna em quatro locais diferentes, se recupera da cirurgia com fisioterapia.

fotogaleria

Na publicação, a apresentadora legendou: "A natureza é muito poderosa, ainda mais o sol. Como eu amo o sol. Sou uma pessoa do verão, dias quentes. Ter esse solzinho aqui em NY me anima muito. Certeza que ajuda na recuperação. Tenho me empenhado em não deixar a peteca cair com esse processo lento de melhora, então hoje arrumei o cabelo, fiz uma make basiquinha e vim tomar meu sozinho na varanda. Que saudade do calor do meu Brasil."

Nos comentários, amigos e outras celebridades se juntaram aos fãs de Luciana para desejar forças à apresentadora e elogiar a melhora. Camila Coutinho escreveu: "Maravilhosa!", Simone Sampaio disse: "Maravilhosa toda luz em sua direção sempre!", e Penelope Nova comentou: "Amei cacheada! Muito sol e vitamina D, mana! Não vejo a hora de você retomar os treinos, pra zerar de vez!"

Seguidores e internautas deixaram mensagens como: "Logo estará de volta e curada", "Desejo um rápido restabelecimento! Mulheres do signo de escorpião são guerreiras de luz! Força, fé, e tudo no controle do maioral!", e "Lu a recuperação pode ser um pouco lenta mais acalma esse coração que vai dar tudo certo fica com Deus beijos"