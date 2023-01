Thales Bretas posa com os filhos, Romeu e Gael - Reprodução do Instagram

Thales Bretas posa com os filhos, Romeu e GaelReprodução do Instagram

Publicado 28/01/2023 13:00

Rio - Thales Bretas segue curtindo as férias na Austrália ao lado dos filhos. O dermatologista encantou os internautas ao publicar, no Instagram, fotos ao lado dos pequenos, de 3 anos, frutos de seu relacionamento com o humorista Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021, vítima de complicações da covid-19. "Photo dump de selfies da alegria (e no fim exaustão) na Austrália. Prepare o fofurômetro!", escreveu o médico na legenda.

Amigos e fãs de Thales reagiram às imagens. "Ah, que coisa linda", afirmou Mônica Martelli. "Que foto linda", disse Lilia Cabral. "Mas que delícia essas fotos! Eles tão enormes!", destacou um usuário da rede social. "Incrível a semelhança de Romeu com Paulo Gustavo e Gael com Thales, até na personalidade", opinou outro.

Recentemente, o dermatologista relatou um perrengue que passou durante a viagem com os filhos. O pneu do carro que ele alugou estourou em uma estrada. "Nunca vi alugarem carro com pneu tão ruim. Perigo para a minha família", reclamou ele, que confirmou o término do namoro com o cantor Silva neste mês.