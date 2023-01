Fernanda Paes Leme e mais famosos prestigiam show dos Backstreet Boys em São Paulo

Rio - Um time de famosos marcou presença no show dos dos Backstreet Boys, no Allianz Parque, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Fernanda Paes Leme, Karin Hils, Carla Dias, Antotnia Fontenelle, Carol Marra, Nah Cardoso, Júlia Gomes, Flávia Viana e Marcelo Zangrandi foram algumas das celebridades que curtiram a apresentação da boyband, formada por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell.

Com 30 anos de carreira, o grupo agitou o público ao som de seus maiores sucessos como "All I have to give", "Get down (You're the one for me)", "Quit playing games (With my heart)", "Everybody (Backstreet's back)", "I want it that way" e "Shape of my heart".

Relatar erro