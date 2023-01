Pocah tranquiliza fãs após passar mal em show - Reprodução do Instagram

Pocah tranquiliza fãs após passar mal em showReprodução do Instagram

Publicado 28/01/2023 12:11

Rio - Pocah usou o Instagram Stories, na madrugada deste sábado, para tranquilizar os fãs após passar mal durante seu show no evento "Universo Spanta", na Marina da Glória, na noite desta sexta-feira. Através de um vídeo, a cantora explicou o que sentiu, agradeceu os profissionais que a ajudaram e brincou sobre os rumores de uma possível gravidez.

"Eu estou bem. Passei mal. Acredito que seja por excesso de trabalho. Mas eu estou bem. Estava fazendo um show no Universo Spanta, inclusive, queria agradecer a toda a produção e a equipe médica que me trataram super bem. Eu fiz um sorinho, estou bem", começou a cantora, que relatou o que sentiu.

"Do nada me senti enjoada. Então, saí do palco, vomitei, me senti bem e voltei para o palco. Mas acabei passando mal de novo, saí do palco e vomitei de novo. Voltei pro palco para explicar que eu não estava bem e que eu não sou a mulher maravilha. Eu achava que eu era a mulher maravilha mas eu não sou", continuou.

Na sequência, a mamãe de Vitória, de 5 anos, e noiva de Ronan Souza comentou a possibilidade de estar grávida. "E que ironia, né? O nome da festa é Spanta Neném e eu lá vomitando e todo mundo me perguntando se eu estou grávida. Gente, todo mundo sabe que eu uso diu, já tem mais de dois anos que eu uso. ‘Ah tem chances de engravidar com diu?’ Tem chances, mas não sei. Vou fazer uns exames. Mas eu acho que não é isso não. Acho que é excesso de trabalho e eu vou me cuidar e me alimentar bem. Tem muita coisa para acontecer".



Por fim, ela agradeceu o carinho de seus admiradores. "E eu queria muito agradecer também aos melhores fãs do mundo por todo o carinho e pela energia de hoje. Prometo que vou me cuidar e parar de dar dor de cabeça para vocês. Amo muito vocês!".