Wanesa Camargo beija Dado Dolabella durante show em São Paulo -

Wanesa Camargo beija Dado Dolabella durante show em São Paulo

Publicado 28/01/2023 08:51

Rio - Wanessa Camargo, de 40 anos, e Dado Dolabella, de 42, trocaram vários beijinhos em cima do palco durante o ensaio do bloco da cantora," Xainirô", no Club High, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Na ocasião, o ator tocou violão e cantou ao lado da amada. Além de Dado, os cantores WD e Clau também participaram da apresentação da filha de Zezé di Camargo.

Wanessa, inclusive, esbanjou beleza e boa forma ao apostar em um look ousado. Ela usou um vestido com transparência e brilho, que deixava a calcinha à mostra.

Wanessa e Dado reataram o namoro em abril do ano passado. Em maio, a cantora anunciou o fim de seu casamento com Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos: José Marcus e João Francisco. Os dois ficaram juntos por 15 anos.