Alcione prestigia espetáculo em sua homenagem na Zona Oeste do RioMarcelo Sa Barreto/ Agnews

Publicado 28/01/2023 10:21

Rio - Alcione, de 75 anos, prestigiou o espetáculo "Marrom, o Musical", em sua homenagem, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na noite desta sexta-feira. Com cinco décadas de carreira, a cantora se emocionou com a peça e ainda surpreendeu o público ao dar uma palinha após a apresentação. Simpática, a artista ainda posou para fotos com parte do elenco do musical, dirigido por Miguel Falabella.

