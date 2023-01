Alcione grava participação em Travessia, da TV Globo - Fábio Rocha / TV Globo

Alcione grava participação em Travessia, da TV GloboFábio Rocha / TV Globo

Publicado 27/01/2023 16:44

Rio - Alcione, de 75 anos, gravou uma participação em "Travessia", da TV Globo, na última quarta-feira. Na trama, a cantora se apresentará no bar fictício 'Encanto', de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, e cantará os clássicos "Não deixe o samba morrer" e "Meu ébano". As cenas estão previstas para irem ao ar na segunda quinzena de fevereiro. Essa, inclusive, não é a primeira novela que Marrom participa. Ela já fez uma pontinha em "Por Amor", "Cheias de Charme", "O Clone" e "Caminho das Índias".

fotogaleria

"Acho que a primeira vez que participei de uma novela foi em ‘Por Amor’, lá nos anos 90. Apesar de já ter feito várias, é sempre uma experiência única", diz Alcione, que revela ser fã de novelas. "Adoro! Estou adorando ‘Travessia’, que teve seu início no meu Maranhão. Também não perco ‘Mar do Sertão’, com as peripécias de Sabá Bodó", assume.



O convite para fazer parte da trama com o show no bar de Vila Isabel chegou por meio da autora, amiga de Alcione. "Gloria é uma amiga querida, de longos anos. Ela é uma Nazareth e eu sou uma Perez. Tive a oportunidade de conhecer Mauro Mendonça Filho agora, mas o DNA por si só já garante o talento. Uma honra trabalhar com ele", diz. Sobre a oportunidade em questão, Alcione é categórica: "É um espaço muito importante para a música. Afinal, quem não gosta de uma novela por esse Brasil? As trilhas são uma vitrine fantástica e poder participar das novelas é ainda mais especial."

Nos bastidores, a cantora ainda animou o elenco com uma palinha exclusiva de "A Loba". Na brecha entre a filmagem de uma cena e outra, nomes como Ailton Graça, que dá vida a Monteiro, e Betty Gofman, que interpreta Dona Olímpia, aproveitaram para tietar a eterna Marrom, postando vídeos e fotos nas redes sociais. Personagens como Brisa (Lucy Alves), Laís (Indira Nascimento), Helô (Giovanna Antoenlli), Stenio (Alexandre Nero), Dante (Marcos Caruso), Leonor (Vanessa Giácomo) e Caique (Thiago Fragoso) também estiveram na plateia durante a apresentação.