Valesca Popozuda defende Anitta em polêmica por cena de sexo oralReprodução da internet

Publicado 27/01/2023 21:18

Rio - Valesca Popozuda saiu em defesa de Anitta nas redes sociais, nesta sexta-feira, após internautas criticarem a cantora por simular uma cena de sexo oral durante as filmagens de um novo videoclipe . Em postagem no Twitter, a funkeira minimizou a polêmica e chamou um usuário de hipócrita por detonar a Poderosa, apesar de ter o hábito de publicar fotos sensuais no microblog.

"As pessoas CHOCADAS com a Anitta simulando um sexo oral, ela não precisa de defesa, mas eu ri de um rapaz, que vive postando foto de pinto quase pulando da cueca e sempre perguntando ‘Quem quer ser macetado hoje’, perplexo com a cena… Achei meio hipócrita sabe… Deixei de seguir", escreveu a artista. "Acho super desnecessário!", acrescentou ela, que participou recentemente de uma colaboração com a voz de "Envolver" e Gloria Groove.

As pessoas CHOCADAS com a Anitta simulando um sexo oral, ela não precisa de defesa, mas eu ri de um rapaz que vive postando foto de pinto quase pulando da cueca e sempre perguntando "Quem quer ser macetado hj" perplexo com a cena... achei meio hipócrita sabe... deixei de seguir. — Valesca Popozuda Popogirando (@ValescaOficial) January 27, 2023

Na última quinta-feira, Anitta se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após vazar um vídeo em que a cantora aparece de joelhos em um beco, enquanto simula movimentos de sexo oral em um modelo. Identificado a partir dos registros que circulam na internet, Yuri Meirelles se pronunciou sobre a cena que gravou, no Rio de Janeiro, para um novo videoclipe da Poderosa.

"Ainda vou sentar, direitinho e ver o que eu vou fazer. Mas tenho que realmente ver uma forma de esclarecer, mostrar que aquilo ali foi uma parada profissional para o clipe dela. As pessoas pensam m*", comentou Yuri, ao programa "Fofocalizando", do SBT.

Durante a entrevista, o modelo ainda elogiou Anitta. "Tenho um respeito enorme. Ela foi super profissional. Gente boa demais, fiquei super à vontade. Ela foi resenha na hora que tinha que ser, profissional na hora que tinha que ser", comentou. Ao ser questionado se 'rolou algo' entre ele e a cantora, o Yuri esclareceu: "A gente trocou uma ideia, tranquilo".