Anitta aparece simulando sexo oral em rapaz durante gravação de clipe no RIoMontagem/Victor Chapetta/Twitter

Publicado 27/01/2023 15:37 | Atualizado 27/01/2023 16:21

Rio - Yuri Meirelles se pronunciou pela primeira vez após um vídeo em que Anitta simula sexo oral nele, durante uma gravação de clipe na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira, vazar nas redes sociais. Em entrevista exclusiva ao "Fofocalizando", do SBT, desta sexta-feira, o modelo elogia a postura da cantora e fala sobre a repercussão das imagens.

"Ainda vou sentar, direitinho e ver o que eu vou fazer. Mas tenho que realmente ver uma forma de esclarecer, mostrar que aquilo ali foi uma parada profissional para o clipe dela. As pessoas pensam m*", comentou Yuri, que revelou como surgiu o convite de participar do clipe da artista.

"A mulher me ligou, a gente conversou, me contou mais do projeto, achei legal e fui. Ela disse que ia ter cena com a Anitta, que ia ter cena de beijo. Aí, na hora, o pessoal da produção fez essa cena aí. Fiz essa cena com a Anitta, sim, e também rola várias paradas, outras cenas", adiantou.

Durante a entrevista, o modelo ainda elogiou Anitta. "Tenho um respeito enorme. Ela foi super profissional. Gente boa demais, fiquei super à vontade. Ela foi resenha na hora que tinha que ser, profissional na hora que tinha que ser", comentou. Ao ser questionado se 'rolou algo' entre ele e a cantora, o Yuri esclareceu: "A gente trocou uma ideia, tranquilo".