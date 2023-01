Anitta aparece simulando sexo oral em rapaz durante gravação de clipe no RIo - Montagem/Victor Chapetta/Twitter

Publicado 26/01/2023 21:35

Rio - Anitta esteve em uma comunidade da Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira, para gravar um novo videoclipe e agitou a web com uma cena que viralizou na internet. Em vídeo que circula nas redes sociais, a cantora de 29 anos aparece ajoelhada em um beco, enquanto simula sexo oral em um ator.

O registro causou polêmica entre os internautas, que não esconderam o choque com a cena: "É essa a imagem que ela quer passar da mulher brasileira pro mundo? Desnecessário demais", detonou uma usuária do Twitter. "Engraçado que ela sempre escolhe favela/comunidade pra reforçar esse estereótipo (de) que o Brasil é sexo ao ar livre", criticou mais uma pessoa. "É uma grande decepção e aqui não tem como defender isso", disse um terceiro.

E essa cena da Anitta sendo gravada agora para seu novo clipe?? pic.twitter.com/9ZI3WhcdKK — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 26, 2023

Anitta apareceu circulando no local com os cabelos presos, um top e um shortinho bem curtinho. Ela também estava cercada por uma grande equipe e por algumas integrantes do Bonde das Maravilhas. Desde quarta-feira, há especulações de que a cantora estaria gravando um clipe na comunidade Santa Dalila, em Magé.