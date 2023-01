Anitta participa de gravação em comunidade na Zona Oeste do Rio

Rio - A cantora Anitta participou de uma gravação em uma comunidade da Zona Oeste do Rio na tarde desta quinta-feira. A artista apareceu circulando no local com os cabelos presos, um top e um shortinho bem curtinho. Ela também estava cercada por uma grande equipe e por algumas integrantes do Bonde das Maravilhas.

Desde quarta-feira, há especulações de que a cantora estaria gravando um clipe na comunidade Santa Dalila, em Magé. Um perfil de fã-clube dedicado à cantora postou no Twitter toda a movimentação e alvoroço que a presença da equipe de Anitta causou no local.

| "Você ver meu futuro"



— Anitta para um senhor que entregou uma carta a ela em Tijuquinha - RJ.pic.twitter.com/ruZFLiCF1T — Central Girl From Rio Anitta | Fan Account (@Centralgfr) January 26, 2023

Moradores de Magé acompanhando as gravações do novo clipe de Anitta.pic.twitter.com/mgdfpk0d84 — Jeffers Junitta | Fan Account (@JeffersJunitta) January 25, 2023

Confira uma das cenas gravadas do novo clipe de Anitta com as integrantes do Bonde das Maravilhas, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/EA8dfTFc69 — Rede Anitta | Fan Account (@RedeAnittaBRs) January 26, 2023

