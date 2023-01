João Diamante é um dos destaques do ’Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’, que estreia no próximo domingo - Globo / Cadu Pilotto

Publicado 27/01/2023 07:00

Rio - O programa "Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua" estreia neste domingo na TV Globo e promete deixar as tardes ainda mais divertidas e saborosas. Comandada por Leandro Hassum, a atração traz duplas formadas por mães e filhos que vão ter que mostrar seus dotes para conquistar os jurados João Diamante e Paola Carosella. Um dos destaques do reality, Diamante conta como surgiu o convite para participar do projeto.

"Foi um 'namoro'. A galera da Globo, a equipe do Boninho já vinha me acompanhando há algum tempo. No 'BBB 22', eu comecei a fazer algumas receitas com ingredientes da Xepa e o Boninho reagia nas redes sociais. Eu tive contato com o LP (Simonetti), que é o nosso diretor artístico, que me falou sobre a possibilidade de participar de um programa, e me chamou para conversar. Depois, num segundo momento, me deram mais detalhes do programa, que seria com Paola e Hassum, e fiquei muito lisonjeado".

'Vivendo um sonho'

Chef renomado, João Diamante nasceu na Bahia, mas foi criado no Complexo do Andaraí, na Zona Norte do Rio. Ele já trabalhou na França com Alain Ducasse, um dos grandes nomes da gastronomia mundial, e comemora todas as conquistas que o trouxeram até o "Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua". "Realmente eu estou vivendo um sonho. Eu tenho uma história de vida... Não é o João que está aqui. É 80% da população brasileira que está aqui hoje sendo representada pelo João. É muito vazio ser só o João, eu levo uma grande parte da população brasileira, que através de uma oportunidade, de uma chance, de um trabalho, de uma política pública de qualidade, pode conseguir chegar num momento como esse", afirma.

O interesse por Gastronomia surgiu na época do serviço militar obrigatório. João serviu na Marinha do Brasil e escolheu a cozinha porque era o único local em que poderia conciliar o trabalho com os estudos. "Com 7 anos de idade, eu comecei a trabalhar em uma padaria na comunidade em que eu morava, no Complexo do Andaraí. Eu trabalhava para ganhar um dinheirinho, para ter algumas coisas que eu queria. Eu virei profissional da cozinha na Marinha do Brasil. Mas eu só entrei pra cozinha porque era o único lugar em que eu poderia estudar, que tinha um horário flexível", revela.

"Eu comecei a gostar da cozinha por essa relação pessoal que ela tem. A gente sempre escuta falar da comida de quartel e eu comecei a me questionar: 'por que não melhorar?'. Eu me incentivei a tentar melhorar e comecei a gostar. Fui buscando técnicas, estudando, acabei virando auxiliar de cozinha, depois cozinheiro e aí virei cozinheiro de Almirante, que é o último posto da Marinha. Depois fui fazer faculdade. O mais interessante é que hoje se você me perguntar 'João, se você tivesse o privilégio de escolher uma faculdade, o que você escolheria?', eu ia responder que eu quero ser assistente social, psicólogo, alguma coisa que trabalhe diretamente com as pessoas. Só que a cozinha me deu esse privilégio. Hoje eu trabalho com pessoas por conta da cozinha. Eu consegui unir a oportunidade que eu tive na vida - a gente sabe que são poucas e temos que abraçar - e o que eu gosto, que são pessoas", explica.

'Deu match'

João está feliz da vida por trabalhar ao lado de Leandro Hassum e Paola Carossella, profissionais que ele já acompanhava antes mesmo de conhecê-los pessoalmente. "Trabalhar com a Paola e com o Hassum deu um match, uma liga muito bacana. Sou muito fã dos dois. O Hassum como humorista, ator, diretor, tudo o que ele construiu na televisão brasileira... estar ao lado dele agrega muito conhecimento. E a Paola Carosella eu admiro como profissional e como pessoa, está sendo muito enriquecedor, estou aprendendo muito com eles. Tanto do lado da fama, quanto profissional, técnico, oratória... eu aprendo o máximo com eles. Está sendo muito divertido fazer esse trabalho, muito enriquecedor pra mim", afirma.

Diamantes na cozinha

João tem um projeto social chamado "Diamantes na Cozinha", que usa a gastronomia como técnica de transformação. "O Diamantes na Cozinha surgiu em 2015, quando escrevi. E lancei (o projeto) em 2016, quando voltei da França para o Brasil. A gente atua em áreas de periferia, favelas e comunidades e temos diversos cursos: confeitaria, padaria, panificação, hospitalidade, nutrição, segurança alimentar, marketing, empreendedorismo... Damos um leque de oportunidades para as pessoas adquirirem conhecimentos e poderem se inserir no mercado de trabalho, aumentar a renda familiar ou melhorar o seu próprio negócio, esse é o nosso objetivo", garante.

"Já temos mais de 400 alunos formados e impactos diretos e indiretos, como ajuda na pandemia com mais de 18 toneladas de alimentos doados, orientação médica e jurídica, tudo para ajudar as pessoas no momento pandêmico", completa.

Realizado

Com tantas conquistas, João se sente realizado. "Me sinto totalmente realizado, mesmo! Como pessoa e profissional. O meu sonho de criança era ter uma casa na comunidade e ganhar um salário-mínimo por mês, já passei muito disso. Não tenho mais desejos, mas quero sim aproveitar tudo o que foi conquistado e quero aumentar a minha família, ter outros filhos com a Stéphanie (Parreira, mulher do João), vamos ver se ela topa", diz, aos risos.

"A ideia é só continuar fazendo a roda girar, ajudando pessoas a chegar onde eu cheguei, que é algo que a gente já faz com o 'Diamantes na Cozinha', mas ampliar a atuação. E também tenho desejo de fazer uma novela, ou algo dessa natureza. Mas não é um sonho que tenho que realizar, é algo que se acontecer vou ficar feliz por ser uma experiência nova", finaliza.