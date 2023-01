Perfil de Luan Santana no Twitter é hackeado - Divulgação / TV Globo

Publicado 27/01/2023 07:37 | Atualizado 27/01/2023 10:52

Rio - O perfil no Twitter do cantor Luan Santana foi hackeado na madrugada desta sexta-feira. O hacker não tentou nem esconder que estava invadindo o perfil do cantor e postou a mensagem: "Olá, senhores, @zestyx64 passando por aqui. Tenham um bom dia".

O hacker também alterou o perfil do artista e colocou na descrição "cantor e masturbador". O invasor também pediu para as pessoas o seguirem no Discord, que é uma plataforma de conversa na internet, e em troca prometeu seguir de volta - com o perfil de Luan, claro - quem fizesse o que ele pediu. Ele ainda ironizou as mensagens das fãs. "Namoral, conta de famoso não para. É notificação toda hora nessa porr*", postou.

Após receber algumas mensagens questionando a invasão no perfil de Luan, o hacker respondeu: "Pessoal perguntando o motivo de eu ter feito isso a essa hora. Horário que os assessores estão dormindo, óbvio". O invasor ainda pediu novamente para as fãs de Luan o seguirem no Discord e disse que sempre faz "zoeiras como essa". "Me sigam aí, queridos, direto eu faço zoeiras como essa aqui. Quem entrar e mandar o @ lá no chat eu dou follow aqui, mas vai com calma porque eu sou um só", escreveu.

Por volta das 4h, o hacker se despediu com uma foto de Kid Bengala. "Enfim, vou dormir, fiquem com Deus". "O departamento digital da empresa Faz Midia e também a gravadora Sony Music estão tentando resolver o problema", disse a assessoria do cantor ao DIA.