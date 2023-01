Maria Cristina Câmara, advogada de Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Maria Cristina Câmara, advogada de Luana PiovaniReprodução/Instagram

Publicado 27/01/2023 18:56 | Atualizado 27/01/2023 18:59

fotogaleria

"Uma vez que, enquanto advogada, tive meu acesso bloqueado ao advogado da outra parte, me utilizo desta via, por redes sociais, para esclarecer que não existe descumprimento à qualquer decisão judicial por parte da minha cliente, Luana Piovani. Ainda que haja decisão proferida em processo judicial, existe a necessidade de notificação oficial para que a decisão tenha valor jurídico que gere obrigatoriedade de cumprimento", escreveu a advogada.



"Informo que não existe advogado habilitado no processo referido pelo colega, razão pela qual a notificação deve ser feita pessoalmente, sendo enviada do tribunal brasileiro para Portugal, o que não aconteceu", continuou ela.



"Registro ainda, o meu repúdio à conduta adotada pela assessoria da outra parte, trazendo publicamente de forma leviana e antiprofissional, omitindo informações essenciais para que a verdade prevaleça. A conduta do colega em questão fere a ética da nossa profissão e deve ser amplamente repudiada", concluiu Maria Cristina.

Luana Piovani e Pedro Scooby foram casados por quase seis anos, de 2013 a 2019, e juntos tiveram três filhos: Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7. Atualmente, a atriz, de 46 anos, mora em Portugal com os filhos e namora com o empresário Lucas Bitencourt. Já o surfista, de 34, é casado com a modelo Cintia Dicker, e juntos são pais de Aurora, que completa um mês nesta sexta-feira (27).