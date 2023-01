Luan Santana - Divulgação / TV Globo

Publicado 27/01/2023 16:19

Rio - Luan Santana acionou a polícia após a conta de seu Twitter ser hackeada na madrugada desta sexta-feira. O cantor, que conseguiu recuperar seu perfil na rede social, nesta tarde, abriu um boletim de ocorrência contra o invasor na Delegacia de Crimes Virtuais de São Paulo. A informação foi confirmada pela equipe do artista.

"Na madrugada do dia 27/1, o cantor Luan Santana teve sua conta no Twitter invadida. Os hackers realizaram postagens indevidas e bloquearam o acesso do cantor e equipe. A conta foi recuperada por volta de 13h, através do suporte do Twitter. Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de crimes virtuais do estado de São Paulo", diz o comunicado.



O hacker alterou o perfil de Luan no Twitter e colocou na descrição "cantor e masturbador". O invasor também pediu para as pessoas o seguirem no Discord, que é uma plataforma de conversa na internet, e em troca prometeu seguir de volta - com o perfil de Luan, claro - quem fizesse o que ele pediu. Ele ainda ironizou as mensagens das fãs. "Namoral, conta de famoso não para. É notificação toda hora nessa porr*". Por volta das 4h, o hacker se despediu com uma foto de Kid Bengala.