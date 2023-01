Paolla Oliveira se refresca com picolé - Reprodução do Instagram / Renan Oliveira

Publicado 27/01/2023 14:48 | Atualizado 27/01/2023 15:50

Rio - Paolla Oliveira, de 40 anos, fez a temperatura subir ainda mais nesta sexta-feira. A atriz publicou uma série de cliques, no Instagram, se refrescando com um picolé e encantou os internautas. 'Já pintou o verão', escreveu a atriz na legenda das imagens. Em apenas uma hora, a publicação já contava com mais de 15 mil curtidas.

fotogaleria

Não demorou muito para os admiradores da namorada do cantor Diogo Nogueira reagirem. "Olhei e gritei: Maravilhosa", disse um usuário da rede social. "Eita, como é linda", comentou outro. "Picolé de sorte este", brincou uma terceira pessoa.



Paolla está curtindo uns dias de férias após o fim da novela "Cara e Coragem", da TV Globo. Na trama, ela deu vida à protagonista Pat.