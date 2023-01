Lipe Ribeiro e Dessa Castorino aproveitam dia na praia - Reprodução Internet

Publicado 27/01/2023 19:53 | Atualizado 27/01/2023 20:09

Rio - Dessa Castorino compartilhou em seu Instagram, nesta sexta-feira (27), registros do dia ensolarado de verão que aproveitou ao lado de Lipe Ribeiro. A influenciadora, que está grávida de quatro meses do primeiro filho do casal, escreveu na legenda: "Dom curtindo uma praia né". Assumidos desde novembro de 2022, os influenciadores divulgaram a gestação no final do mesmo mês.

À espera de Dom, Lipe escreveu nos comentários: "Delicia de dia com vocês", em meio a muitos elogios deixados por fãs, amigos e outras celebridades. A ex-BBB Gizelly Bicalho disse: "Lindos!", a dentista Gabriela Merjam comentou: "Aí que barriguinha linda dessa mamãe", e em meio a muitos outros, Ricardo Vianna escreveu: "Seus maravilhosos!"