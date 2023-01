Claudia Raia vai ao salão na reta final da gravidez - Reprodução Internet

Publicado 27/01/2023 19:28 | Atualizado 27/01/2023 20:08

Rio - Claudia Raia, 56 anos, compartilhou em seus Stories, nesta sexta-feira (27), uma visita ao salão de beleza na reta final da gravidez. A atriz, que está esperando seu terceiro filho, Luca, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello, contou que se prepara para receber o filho e que não poderia estar na rua.

"Últimos momentos e eu na rua 'sassaricando'. Não posso, porque Luquinha está para nascer", antes de apresentar a profissional prestes a cuidar do seu cabelo. Claudia já é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, de 25 e 20 anos, respectivamente, do seu casamento com Edson Celulari.