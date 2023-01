Susana Vieira vira meme após entrevista - Reprodução

Publicado 27/01/2023 18:03 | Atualizado 27/01/2023 18:06

Rio - Susana comentou as diversas demisões dos artistas da Globo nos últimos tempos em uma entrevista para a "Folha de S. Paulo". Sempre carismática e conhecida por suas falas marcantes, o comentário da atriz de 80 anos gerou muitos memes nas redes sociais.

"Eu tenho é que agradecer, a Globo tem mandado tanta gente embora que, se pedissem para eu fazer uma faxina no escritório do Roberto Marinho, eu faria", brincou ela. A artista também falou sobre sua preparação para um novo papel. "Estou desde cedo fazendo aulas sobre indígenas, garimpeiros, para minha próxima novela, porque a Globo agora resolveu ajudar minorias", disse.



A atriz continuou se definindo como uma "operária" da TV. "Estava terminando o ano, com a Globo se desfazendo de parte do elenco, aí pensei: ‘o que vou fazer agora?’. Não vou vender nada, porque não sei vender nada. Nem meu corpo. Não teria mais nada o que fazer da vida. Peguei todos os papéis — os que queria e os que não queria. Namorei quem quis e quem não quis. Mas eu tiro leite de pedra. Não fico sentada esperando", afirmou.



Como de costume, a entrevista de Susana gerou diversos memes nas redes sociais. "A instituição Susana Vieira segue a todo vapor. Nunca testemunhei entrevista ruim com nossa atriz. Amiga do bom jornalismo e do entretenimento", declarou um intenauta. Mas antes da matéria a atriz já havia virado assunto na web, com fãs comparando sua autoestima com a de Fred Nicácio, do "BBB 23".

Susana Vieira deu entrevista a @ImPedroMartins na @folha e logo ligou o gerador de memes:



"Meu voo atrasou e o aeroporto estava pior do que rodoviária"



"Estou fazendo aulas sobre indígenas, garimpeiros, pra minha próxima novela, porque a Globo agora resolveu ajudar minorias" — Mauricio Stycer (@mauriciostycer) January 27, 2023

Susana vieira e Silvio Santos são as únicas instituições que ainda funcionam no ao vivo kkkkk — Jean Chambre (@Jean_chambre) January 27, 2023

eu assistiria todas as entrevistas da Susana Vieira tranquilamente — vh (@vitorhos_) January 27, 2023

o nicacio tem o selo susana vieira de humildade haahahah eu morro #BBB23 — gui janjo (@guimoraesaf) January 27, 2023

Se juntar DR. Fred com Susana Vieira não tem pra ninguém no quesito ego kkkk — Ministra da Educação de Ratanabá (@deiateixeiras) January 23, 2023