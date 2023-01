Jojo Todynho manda novo recado em vídeo - Reprodução/Instagram

Publicado 27/01/2023 14:21 | Atualizado 27/01/2023 14:27

Rio - Jojo Todynho voltou a falar sobre as pessoas que gostam de julgar a aparência alheia. Em vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (27), a cantora, que passará por uma cirurgia bariátrica em breve, falou também sobre autoestima e aceitação.

"Dublê de Gracyanne Barbosa, depois de um treino na força do ódio, vamos que vamos", disse Jojo, que ainda estava com roupa de academia. "Eu estava refletindo aqui o quanto as pessoas gostam de encher a boca para chamar as outras de feia, de estranha. Eu queria entender o quanto essas pessoas se acham bonitas para todo tempo querer colocar as pessoas para baixo, para todo o tempo se colocar como superiores a elas", questionou a artista.



"Não cabe à gente falar da aparência de ninguém. Se você tem uma aparência que te incomoda e quer melhorar, faça, mas não fale dos outros. Você não sabe do processo, não sabe como funciona a mente daquela pessoa. Aí vai falar assim 'ai, tadinho, fulano tá passando por uma depressão'. O problema começa dentro de casa e aí dá margem para outros na rua bater também", explicou Jojo.