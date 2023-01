Jade Picon joga futevôlei e posa com fãs na praia

Rio - Sextou com muito sol e exercício físico para Jade Picon. A atriz de "Travessia" aproveitou a manhã desta sexta-feira para treinar futevôlei nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Jade mostrou seu corpinho enxuto com um biquíni branco com detalhes em preto.

