Yanna Lavigne rebate críticas após viagem sem filhas Reprodução/Instagram

Publicado 27/01/2023 11:45

Rio - Yanna Lavigne revelou que recebeu diversas críticas depois de ter passado três dias em Fernando de Noronha sem as filhas Madalena, de 5 anos, e Amélia, de 1. Casada com Bruno Gissoni, a atriz, de 33 anos, fez questão de responder aos comentários.

"Se eu soubesse que três dias sozinha, sem as minhas filhas, em Noronha, fosse dar tanto o que falar, sabe o que eu ia fazer? Ficava 20 dias, um mês, pedia férias de um semestre e mesmo assim não iam poder falar nada", disse ela pelo stories do Instagram.A atriz ainda ressaltou que esteve o último ano inteiro em dedicação total às filhas: "Um ano maternando, eu disse um ano maternando 100%, sem interrupções! E mesmo assim, como um indivíduo no mundo nem deveria ficar dando explicações, mas somente mulheres/mães me entenderão. Até a gente fazer o serviço sujo de ensinar macho ou mulheres machistas e colocar esse povo todo nos seus devidos lugares", afirmou Yanna, que anteriormente havia defendido Luana Piovani sobre o processo movido contra ela pelo ex-marido, Pedro Scooby.