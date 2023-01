Com look comportado, Gracyanne Barbosa prestigia show de Belo

Rio - O cantor Belo inaugurou seu bar no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. Para comemorar, o artista se apresentou no local e contou com o apoio da mulher, a musa fitness Gracyanne Barbosa.

Gracy escolheu um modelito bem comportado para a ocasião e apostou em um conjunto de terninho e calça social rosa. Apaixonados, Belo e Gracyanne trocaram muitos beijos e carinhos nos bastidores do evento.

