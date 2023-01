Gil do Vigor mostra sua primeira multa de trânsito nos EUA - Reprodução/Twitter

Publicado 26/01/2023 22:03 | Atualizado 26/01/2023 22:08

Rio - Gil do Vigor usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para contar aos fãs que levou sua primeira multa de trânsito nos Estados Unidos. Cursando seu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, na cidade de Davis, o ex-BBB postou uma foto no Twitter, em que aparece com o rosto sério, segurando um bilhete que recebeu pela infração.

"Minha primeira MULTA. Eu estou feliz (risos)", escreveu o economista, na legenda do clique tirado em um estacionamento ao ar livre. Nos comentários, o ex-brother interagiu com fãs e explicou o motivo da multa: "Estacionei e não paguei o estacionamento", contou ele, que precisou desembolsar 55 dólares, cerca de R$ 278, na cotação atual. "'Tô' feliz porque, se tem multa, é porque tem carro", brincou ele, que dirige o veículo que ganhou em uma das provas do "BBB 21".

A multa chegou apenas quatro dias depois do famoso revelar que tirou sua carteira de motorista americana. O economista publicou uma foto do documento no último domingo. Ele disse ainda, nos stories do Instagram, que estava emocionado com o momento.