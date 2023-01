Jojo Todynho veste biquíni colorido para curtir piscina de casa - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2023 17:52

Rio - Jojo Todynho, de 25 anos, tirou a tarde desta quinta-feira para se refrescar na piscina de sua casa, no Rio de Janeiro. A cantora e apresentadora usou o Instagram para postar uma foto em que surge vestindo um biquíni colorido enquanto renova o bronzeado e ainda deixou um conselho: "Sabe como ter um corpo de piscina? Tenha um corpo e vá pra piscina!", brincou ela, na legenda da publicação.

Nos Stories, a campeã de "A Fazenda 13" também compartilhou um vídeo em que surge dançando e disse que está a fim de curtir os últimos dias antes de retomar a reforma do imóvel. "Aproveitar que as férias estão acabando, a obra vai voltar... Não vou poder entrar nem tão cedo na piscina porque eu não vou ficar andando com meus biquínis cravados cheio de pedreiro aqui, não sou doida", disparou.

